Der Handel am deutschen Aktienmarkt dürfte zunächst ruhig beginnen. Erst neue US-Arbeitsmarkdaten am Nachmittag könnten neuen Schwung bringen.

Der Dax könnte sich gemächlich aus der Handelswoche verabschieden. Vorgaben aus den USA fallen wegen des amerikanischen Unabhängigkeitstages aus. Der Mangel an Impulsen hat die Frankfurter Benchmark schon am Donnerstag kaum verändert 0,1 Prozent im Plus bei 12.629 Punkten schließen lassen.

Die grundsätzliche Stimmung bleibt aber gut: Zum Handelsauftakt verzeichnete der Dax ein Jahreshoch, die US-Börsen, die am Freitag wieder in den Betrieb einsteigen, verzeichneten zuletzt Rekordstände. Dennoch bleibt der Handelstag zunächst nachrichtenarm. Neben kleineren Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA dürften Spekulationen um die Zinspolitik und die Charttechnik überwiegen. Erst am Nachmittag dürfte mit den neuen Zahlen vom

Vorbörslichen Indikatoren zufolge dürfte der Dax kaum verändert bei 12.627 Punkten starten.

1 - Vorgaben aus den USA

Der 4. Juli ist der Nationalfeiertag in den USA, die Wall Street blieb am Donnerstag deshalb geschlossen.

2 - Handel in Asien

In Japan haben sich Aktienanleger am Freitag vor der Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten zurückgehalten. Im Laufe des Tages sollen neue Zahlen zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...