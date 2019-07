DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Moody's bestätigt Unternehmensrating mit Ba2 DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Rating DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Moody's bestätigt Unternehmensrating mit Ba2 05.07.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mittelfristig strebt DEMIRE Investment-Grade-Rating an Die international renommierte Ratingagentur Moody's hat das Unternehmensrating der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) auf dem Niveau von Ba2 bestätigt, das knapp unterhalb Investment-Grade liegt. In der Begründung des Ratings hebt Moody's unter anderem das breit diversifizierte Portfolio an Sekundärstandorten sowie den aktiven Portfoliomanagementansatz der DEMIRE positiv hervor. Zuletzt hatte die DEMIRE ihr Finanzierungsprofil optimiert und die durchschnittlichen Finanzierungskosten der DEMIRE zum 30. Juni 2019 um 25 Basispunkte auf durchschnittlich 2,75 Prozent reduziert. Tim Brückner, Finanzvorstand der DEMIRE, kommentiert: "Mittelfristig streben wir ein Investment-Grade-Rating an. Hier befinden wir uns auf einem guten Weg, was zum Beispiel die kontinuierliche Optimierung der Finanzierungskosten belegt." Kontakt: Michael Tegeder Head of Investor Relations & Corporate Communications DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Telefon: 06103/3724944 Email: tegeder@demire.ag 05.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 836601 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 836601 05.07.2019 ISIN DE000A0XFSF0 AXC0034 2019-07-05/07:30