The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2025468542 CIBC 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2025469276 BMW INT. INV 19/22 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS2025480596 ABERTIS INF. 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA IVVN XFRA CA1688833047 CHILEAN METALS EQ00 EQU EUR N

CA 1XD XFRA CA58436R2019 MEDGOLD RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA PJ2N XFRA CA74342Q3026 PROMETIC LIFE SCIENCES EQ00 EQU EUR N

CA 18Y XFRA CA85236E1060 SRG MNG INC. EQ01 EQU EUR N

CA IBEA XFRA ES06445809I8 IBERDROLA -ANR.- EQ01 EQU EUR N

CA ADO XFRA FI4000383898 ADAPTEO OYJ EQ01 EQU EUR N

CA I8O XFRA KYG520771075 JUTAL OFF.OIL SRVCS HD-01 EQ01 EQU EUR N

CA 0K4 XFRA US00973Y1082 AKERO THEREP.INC.DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 6RR XFRA US88339P1012 REALREAL INC., THE DL-,01 EQ01 EQU EUR N