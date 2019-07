The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0247611228 CPH CHEM.+P.HLDG 14/19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0341440326 RALLYE S.A. 16-20 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DDA0K91 DZ BANK IS.A962 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA55 DZ BANK IS.A771 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HUS8 DZ BANK ITV.E.7189 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH29K5 HCOB HPF S.737 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0X49 LB.HESS.-THR.IS.07A/2013 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0X56 LB.HESS.THR.CARRARA07C/13 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SYM7704 SYMRISE AG ANL.14/19 BD01 BON EUR N

CA R86A XFRA FR0013181989 RCI BANQUE 16/19 MTN BD01 BON EUR N

CA 9A9B XFRA US045167DD22 ASIAN DEV. BK 15/19FLRMTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1506390340 ZHUZH.CTY CON.D. 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1640820160 YINCHUAN TONG.CA.IN.17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XAN66 GM FINANCIAL 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA USU66962AQ18 NRG ENERGY 19/29 REGS BD02 BON USD N

CA TGF1 XFRA XS1086071146 TITAN GLOBAL FIN. 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1555300497 YUZHOU PPTS 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1598221338 YIDA CHINA HLDGS 17/20 BD02 BON USD N

CA BDPA XFRA ARP125991090 BBVA BCO FR. AP 1 EQ00 EQU EUR N

CA HN2P XFRA CA4334733033 HINTERLAND METALS INC. EQ00 EQU EUR N