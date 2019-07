The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0398013778 RALLYE S.A. 18-24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G8W81 BREMEN LSA A.219 19/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YNW43 NIEDERS.SCH.A.19/26 A.889 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKW3 DZ BANK CLN E.9723 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKX1 DZ BANK CLN E.9724 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKY9 DZ BANK CLN E.9725 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKZ6 DZ BANK CLN E.9726 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0SV8 DZ BANK IS.A1149 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31X2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB2CJN9 LBBW CD STUFENZINS 19/22 BD00 BON CAD N

CA XFRA ES0413900566 BCO SANTAND. 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US500769JB16 KRED.F.WIED.V.19/2022 DL BD01 BON USD N

CA XFRA US900123CV04 TUERKEI 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA USP91528AA03 TIERRA DEL FUEGO 2027 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1420336072 WORLD BK 16/24 ZO MTN BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS1716607269 KRED.F.WIED.17/22 MTN RC BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS1832787201 KRED.F.WIED.18/22 MTN RC BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS1929536008 EBRD 18-20 MTN BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS2001754766 AGR.DEV.CHN 19/20 BD01 BON CNY N

CA XFRA XS2024535036 MARKS+SPENC 19/27 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS2024540622 SAUDIARABIEN 19/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2024543055 SAUDIARABIEN 19/39 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2024602240 ASFINAG 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2025466413 ABERTIS INF. 19/25 MTN BD02 BON EUR N