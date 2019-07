Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bled (pts005/05.07.2019/07:05) - Das Buch wirft einen Blick hinter die kunstvoll aufgebauten Kulissen von Politik und Verwaltung. Es legt offen, weshalb administrative Bevormundung wirtschaftliches Denken ersetzt und weshalb Wirtschaftlichkeit bei staatlichen Entscheidungen keine Rolle mehr spielt. Es verweist auf die vielen staatlichen Beispiele unter "teurer als geplant" oder "teurer als gedacht" im Internet und zeigt die historischen Ursprünge menschlicher Machtstrukturen. Abgeleitet von der Macht des Stärkeren als Schützer der Gruppe, bis heute zur Macht der Administration, die überwiegend ohne persönliches Risiko zu über 50 % den Deutschen Bundestag beherrscht. Fazit ist die Gruppendiktatur und Selbstbedienung der Staats"diener" und die Entmündigung des Steuerzahlers. Der Autor verweist darauf dass Einkommen und Pensionen im öffentlichen Dienst mittlerweile an die Spitze der deutschen Statistik manipuliert wurden. Der Erhaltung der Privilegien dient, wie schon die Taufe bei den Kirchen der Gewinnung von Kirchensteuerzahlern gleich nach der Geburt, die Indoktrination mit einer falsch verstandenen Demokratie schon in den ersten Schuljahren. Politisch korrekt wird so die Trittleiter für die Schlauen zu den oberen Einkommen, der Türöffner für die Medienpräsenz der Parasiten, geschaffen. Dieses Buch ist Plädoyer für eine humane Marktwirtschaft ohne Sonderrechte. Es stellt die tägliche Abstimmung in eigener Entscheidung mit jedem Euro im Markt der von Parteien vorgegebenen Listenwahl in der Demokratie, nur einmal in vier Jahren, gegenüber. Aktuelle Beispiele belegen die Thesen des Verfassers. Das Buch (35 Kapitel, 396 Seiten) ist preiswert und kostet als E-Book im Internet 4,99 Euro, gedruckt im Buchhandel 12.95 Euro. Interview mit dem Autor: https://youtu.be/dVAl0eOLur4 (Ende) Aussender: IH-Communications Ansprechpartner: Karl H. Grabbe E-Mail: epost@ewetel.net Website: denkstop.blogspot.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190705005

