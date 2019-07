Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Manchester United -4,08% auf 15,658, davor 6 Tage im Plus (7,99% Zuwachs von 15,12 auf 16,32), Manz -0,81% auf 24,4, davor 6 Tage im Plus (11,82% Zuwachs von 22 auf 24,6), Evotec -1,39% auf 25,46, davor 5 Tage im Plus (8,26% Zuwachs von 23,85 auf 25,82), Novo Nordisk -0,94% auf 341,75, davor 5 Tage im Plus (3,23% Zuwachs von 334,2 auf 345), Strabag -1,55% auf 31,8, davor 5 Tage im Plus (9,12% Zuwachs von 29,6 auf 32,3), SMI® PR -0% auf 10066,5, davor 5 Tage im Plus (2,32% Zuwachs von 9838,13 auf 10066,5), Bechtle -0,29% auf 104,2, davor 5 Tage im Plus (6,85% Zuwachs von 97,8 auf 104,5), Beiersdorf -0,37% auf 108,15, davor 4 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 104,2 auf 108,55), Sanofi -0,35% auf 77,97, davor 4 Tage im Plus (3,38% Zuwachs von 75,68 auf ...

