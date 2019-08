(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.08.2019 - Biotech-Aktien bewegen sich am Dienstag überwiegend nach oben. Der Sektor wird gestützt von einer breiteren Erholung. Auch an der Wall Street zeigen sich erneut Kursgewinne. Der DAX verbessert sich rund eine Stunde vor Handelsschluss um 0,8 Prozent auf 11.751 Punkte. Hier geht es für Lufthansa, RWE und Covestro nach oben. Deutsche Börse, Münchner Rück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...