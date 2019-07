FRANKFURT (Dow Jones)--Aroundtown hat für 900 Millionen Euro Immobilien in Deutschland und den Beneluxländern gekauft. Abgeschlossen werden soll der Erwerb vor Jahresende, wie der Gewerbeimmobilieninvestor mitteilte. Die gekauften Assets hätten Wertsteigerungspotenzial, sodass die Rendite des Nettobetriebsgewinns (NOI) langfristig auf rund 7 Prozent steigen werde.

Die Aroundtown SA hatte vergangene Woche bereits mitgeteilt, den Kauf von Hotels und Büros im Volumen von etwa 1,5 Milliarden Euro in der Pipeline zu haben, vor allem in Deutschland und den Niederlanden. Die Kaufverträge für Immobilien im Wert von rund 1 Milliarde Euro hatte das Unternehmen für das dritte Quartal in Aussicht gestellt.

July 05, 2019 01:22 ET (05:22 GMT)

