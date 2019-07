Alle französischen E-Werke (Steinkohle wie Gas) aber auch Biomasse, Wind und Solar kauft der gleiche Milliardär Daniel Kretinsky. Er ist damit der einzige, der aufsammelt, was andere loswerden wollen. Bekanntlich kauft er auch die ostdeutschen Braunkohlekraftwerke und setzt darauf, dass er am Ende mit allen Resten des europäischen Kohlegeschäftes einen dicken Aussteigergewinn kassieren wird. Warum? Strom wird immer teurer, die Kapazitäten reduzieren sich und die Stromversorgung in Deutschland wird immer knapper, wenn AKWs und Kohlestrom abgeschaltet werden. Laufzeit für diese ganze Geschichte wohl um zehn Jahre. Dann errechnet sich eine sehr auskömmliche Endrendite gegenüber dem Einstieg zur Zeit. Eine gänzlich ungewöhnliche Spekulation - aber richtig gedacht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info