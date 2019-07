Neu gegründetes, weltweit führendes Technologieunternehmen NTT verlängert globale Partnerschaft bis 2024

NTT (NTT Ltd.), ein neu gegründeter, weltweit führender Technologiedienstleister, und Amaury Sport Organisation (A.S.O.), der Veranstalter der Tour de France, haben ihre von Dimension Data 2015 initiierte Partnerschaft bis 2024 verlängert. Die Verlängerung dieser Vereinbarung ermöglicht es NTT, weiterhin Innovationen anzubieten, die sowohl das Zuschauererlebnis verbessern als auch eine völlig neue Generation von Fans ansprechen, die eine hohe Affinität im Bereich digitaler Medien besitzt.

Fünf Jahre nach der Partnerschaft haben NTT und A.S.O. den Weg für den Einsatz modernster Technologien im Radsport geebnet und gezeigt, wie die Verwendung von Daten die Fan-Erfahrung wirklich revolutionieren kann. Damit ist der Weg frei für NTT, sein Know-how zur Digitalisierung anderer Sportbereiche wie vernetzte Stadien und Velodrome einzusetzen.

In diesem Jahr werden eine Reihe von aktualisierten Technologiefunktionen implementiert oder getestet, um das Zuschauererlebnis weiter zu verbessern:

Verbesserte TV-Grafik Bereicherung der internationalen Fernsehübertragung durch neue Grafiken, einschließlich Datenauswertungen vom NTT Live Data Team und 3D-Mapping der Live-Rennsituation.

Erprobung von Augmented Reality Einsatz von Technologie zur Schaffung einer Vision, wie Fans zu Hause in Zukunft das Rennen verfolgen und mit der Übertragung interagieren können.

"Le Buzz" Ein neues Machine-Learning-Modell, das erstmals auf der Tour de France 2019 getestet wird. Es analysiert die Bewegungen innerhalb des Pelotons, um potenzielle Schlüsselmomente wie die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, eine Teilung des Pelotons oder eine Veränderung der Renndynamik vorherzusagen.

"Catch the Break" Predictor Der NTTPredictor wurde verbessert, um die verschiedenen Rennstrategien, die an verschiedenen Stellen innerhalb einer Etappe im Spiel sind, besser zu berücksichtigen, indem für jeden 10 km langen Abschnitt des Rennens individuelle Machine-Learning-Modelle erstellt werden.

Live Stage Favourites Die Etappenvorhersagen können nun während der gesamten Etappe live aktualisiert werden, basierend auf den Ereignissen während des Rennens.

Automatisierung der Cloud-Plattform- Alle Lösungen, die bei der Tour de France geliefert werden, werden in der NTT-Cloud gehostet und von einem verteilten globalen Team entwickelt und unterstützt. Durch die Kombination von DevOps und Cloud-Automatisierung können Produktionsumgebungen je nach Benutzeranforderung schneller skaliert und ausgeweitet werden.

Plattformbereite Managed Services - die alle Innovationen im Bereich Fan Experience bei der Tour de France antreiben und eine robuste, zuverlässige Plattform bieten.

Yann Le Moenner, CEO von A.S.O., kommentierte: "Seit 2015 revolutionieren A.S.O. und NTT das Zuschauerlebnis der Tour de France für Fans auf der ganzen Welt auf einer Vielzahl von Medien (Onsite-, Mobil-, TV- und soziale Kanäle). Gemeinsam haben wir auch die Digitalisierung der Tour de France beschleunigt, um jüngere Fans zu gewinnen. Mit dem Start einer neuen mobilen App, der Entwicklung einer digitalen All-in-One-Plattform zur Verfolgung des Rennens in Echtzeit (Race Center) und der Erstellung von @letourdata lassen wir Daten die Geschichte des Rennens erzählen. Die Echtzeit-Analytikplattform von NTT und unsere gemeinsam entwickelte "Content Factory" ermöglichen es uns, jährlich rund 2.000 exklusive Inhalte zu produzieren, die auf allen Arten von Bildschirmen übertragen werden. Neue Ergänzungen, um der Tour zusätzliche Farbe zu verleihen, wurden ebenfalls aufgenommen, darunter grafische Diagramme, 3D-Mapping und sogar eine interaktive "Palette". Durch diese Partnerschaft sind wir zuversichtlich, dass wir uns den Herausforderungen stellen und in den kommenden Jahren noch mehr erreichen können."

Seit Beginn der Partnerschaft hat A.S.O. bereits beeindruckende Ergebnisse auf allen digitalen Plattformen erzielt. Die Social Media-Fans wuchsen von 2,7 Millionen im Jahr 2014 auf 7 Millionen im Jahr 2019, die Traffic to Live-Tracking-Website (Race Center) wuchs von 2016 bis 2018 um 14% und die Videoaufrufe stiegen um mehr als 1.000% (von 6 Millionen auf 75 Millionen auf den offiziellen TDF-Plattformen). Durch Sensoren, die an jedem Fahrrad installiert sind, wird das NTT-Spezialistenteam über 150 Millionen Datenpunkte pro Etappe der Tour de France analysieren und mit Hilfe von Analysen den Fans tägliche Echtzeit-Datenvisualisierungen auf offiziellen sozialen Kanälen wie @letourdata zur Verfügung stellen.

Jason Goodall, CEO von NTT Ltd. ergänzte: "Als Dimension Data haben wir die Attraktivität der Tour de France erhöht und ihre Anhänger näher an die Action und ihre Lieblingsradfahrer herangeführt. Als NTT treten wir nun in eine neue und aufregende Ära der Innovation ein und treiben die kontinuierliche Innovation von softwaredefinierten Technologien voran, um die Transformation des Geschäfts unserer Kunden zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit A.S.O. auf der größten Radsportbühne der Welt zusammenzuarbeiten, um Millionen von Fans mit dieser überzeugenden Innovationsgeschichte zu begeistern."

Die 106.Ausgabe der Tour de France beginnt am 6. Juli 2019 in Brüssel und feiert 100 Jahre Gelbes Trikot. Brüssel ist auch die Heimat von Eddy Merckx, der den Rekord für das Tragen der meisten Gelben Trikots hält. Die Tour endet am 28. Juli 2019 in den Champs-Élysées, Paris.

NTT vereint Dimension Data und 28 bemerkenswerte Unternehmen in einem Unternehmen. Als eines der weltweit führenden Technologie-Dienstleistungsunternehmen bietet es eine Kombination aus intelligenter Technologie und Dienstleistungen, um eine umfassende Palette von beispiellosen Fähigkeiten anzubieten. Seine Innovationskompetenz durch den Zugang zu einem umfassenden Forschungs- und Entwicklungsprogramm in Japan wird nicht nur Innovation und Markenwert steigern, sondern auch eine solide finanzielle Unterstützung bieten.

Sowohl NTT als auch A.S.O. wollen in Zukunft vernetzte Dienste für Zuschauer auf der Straße "Smart Outdoor Stadium" entwickeln. Sie werden sich auch auf die Entwicklung neuer Technologien konzentrieren, um die Zukunft des Radsports, insbesondere in den Smart Cities, zu innovieren, und weiterhin mehr Fans durch digitale Innovationen ansprechen.

