Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF vor Zahlen von 78 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Am Markt werde eine Gewinnwarnung weitgehend erwartet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Chemiebranche. Gleichwohl sollten Anleger die voraussichtliche Kursrückschlag nutzen, da die Vergleichsbasis im zweiten Halbjahr günstig sei. Auch könnte der Dax-Konzern 2020 einen starken Wiederaufschwung unabhängig vom Wirtschaftsumfeld vor sich haben. Denn dann dürften zahlreiche Sondereffekte aus dem Jahr 2019 entfallen./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 21:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / 00:24 / BST

ISIN DE000BASF111

AXC0039 2019-07-05/08:07