Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Osram nach einem Übernahmeangebot von Investoren von 28 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie halte regulatorische Hindernisse oder solche aus Gründen der nationalen Sicherheit für unwahrscheinlich, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darauf lasse die erfolgreiche Übernahme des LED-Herstellers Lumileds durch den Finanzinvestor Apollo schließen. Osram habe einige große Aktionäre, die ihre Anteile an die Bieter verkaufen könnten - oder auch nicht./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-07-05/08:26

ISIN: DE000LED4000