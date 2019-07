Der Chart des Börsenneulings und Fleischersatz-Produzenten Beyond Meat deutet an, dass den Bullen langsam die Luft ausgeht. Wobei ein Blick auf die Zahlen durchblicken lässt, dass ihnen der Verstand schon weit früher ausging, denn die Aktie ist hanebüchen überteuert. Am 2. Mai startete der Handel der Aktie bereits über 40 US-Dollar. Ausgegeben wurde sie vorher zu 25 US-Dollar.

