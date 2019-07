flatex Morning-news EUR/USD: Aufgrund des US-Feiertags "Independence Day" blieb ...

Aufgrund des US-Feiertags "Independence Day" blieb es beim Währungspaar EUR/USD auch auffällig ruhig. Nicht einmal 20 Pips Tagesspanne kamen bis zum späten Abend am Donnerstag zustande. Am heutigen Freitag stehen die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli im Zentrum der Markteilnehmer. Blickt man auf den bereits am Mittwoch publizierten ADP-Arbeitsmarktbericht, der mit nur 102.000 neuen Stellen, anstatt der erwarteten 140.000 Stellen veröffentlicht wurde, so wäre zumindest in Betracht zu ziehen, dass die Daten heute um 14:30 Uhr auch Enttäuschungspotenzial haben könnten. Der US-Arbeitsmarkt wies in jüngster Zeit ein paar Schwächen auf, konjunkturelle Dellen aufgrund der Effekte des USA-China-Handelskonfliktes werden wohl bald auch näher am US-Arbeitsmarkt abzulesen sein.

Zur Charttechnik: In der übergeordneten Betrachtung bleibt der Kursverlauf vom Jahreshoch bei 1,1570 bis zum Jahres- und Mehrjahrestief von 1,1107 von Bedeutung, und die nächsten marken zur Ober- und Unterseite ermitteln zu können. Die Widerstände wären bei 1,1338/1,1393/1,1461 und 1,1570 abzuleiten, die Unterstützungen hingegen fänden sich bei 1,1216 und 1,1107.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/