The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2019



ISIN Name



CA74342Q1046 PROMETIC LIFE SCIENCES INC.

CA1688832056 CHILEAN METALS INC.

CA78479D1096 SRG MINING INC.