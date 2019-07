Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutz von 10,10 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Motorenherstellers zählt zudem wegen des verlässlichen Wachstums und der günstigen Bewertung zu den deutschen "Top Picks" der HSBC für das zweite Halbjahr. Anders als einige Anleger halte er die bis 2022 angestrebte operative Margensteigerung (Ebit) für sehr wahrscheinlich, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf einen guten Wachstumsausblick, die Neuausrichtung der Aktivitäten in China und den Einstieg in das Geschäft mit Elektromotoren./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 09:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-07-05/09:14

ISIN: DE0006305006