Es läuft weiter rund am deutschen Aktienmarkt. Auch ohne Unterstützung der Wall Street schaffte der DAX den siebten Gewinntag in Folge. Heute wird es vor allem am Nachmittag spannend. Um 14:30 Uhr MEZ gibt es den US-Arbeitsmarktbericht.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Tencent, Samsung, Osram, Nordex, Thyssenkrupp, Vonovia und die Deutsche Telekom. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.