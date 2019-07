Der deutsche Leitindex hat sich gestern stabil präsentiert. Die Gewinne vom Handelsstart konnte der DAX zwar nicht ganz halten. Allerdings reichte es, um den siebten Tag in Folge im Plus abzuschließen.



Marktidee: Nordex Nordex hat am Mittwoch starke Zahlen zum Auftragseingang vorgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Aufträge im zweiten Quartal nahezu verdoppelt. Die Aktie legte daraufhin 15 Prozent zu und übersprang auch wichtige charttechnische Hürden. Die Aussichten für ein Fortsetzung der Rallye bleiben günstig. Es sei denn, der Kurs fällt unter eine bestimmte Unterstützung.