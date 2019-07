FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr stabil präsentiert sich der Bund-Future am Freitag im Verlauf des Handels. Mit einem größeren Rücksetzer ist kaum zu rechnen. So berichtet die DZ Bank darüber, dass es marktseitige Spekulationen auf eine Wiederbelebung des EZB-Anleiheankaufprogramms gebe. In diesem Fall würde das Angebot weiter ausdünnen, was bei der Wiederanlage fälliger Anleihen zu steigenden Notierungen bei den Bundesanleihen führen dürfte.

Die Marktakteure dürften am Vormittag die Ausführungen des spanischen EZB-Vize Luis de Guindos auf Hinweise über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank durchleuchten. Zuletzt hatte de Guindos betont, dass zur Erreichung des EZB-Inflationsziels weiterhin eine expansive Geldpolitik notwendig sei. Druck auf die Notierungen ist also von dieser Seite kaum zu erwarten.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 2 Ticks auf 173,86 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,96 Prozent und das Tagestief bei 173,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.781 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 134,66 Prozent.

July 05, 2019

