Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alstria Office von 15,90 auf 16,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Vermietung von 15 000 Quadratmetern Bürofläche für zehn Jahre an die Commerzbank im Düsseldorfer Objekt Am Seestern 1 sei ein Erfolg für den Büroimmobilienkonzern, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn nun sei das Objekt, das lange überdurchschnittliche Leerstände aufgewiesen habe, fast komplett vermietet./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-07-05/09:23

ISIN: DE000A0LD2U1