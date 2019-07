Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im Mai überraschend schwach

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Mai überraschend stark gefallen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sackte er gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent ab und lag arbeitstäglich bereinigt um 8,6 (April: minus 5,3) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich einen monatlichen Rückgang von 0,3 Prozent prognostiziert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Mai um 1,2 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Mai gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent. Den für April gemeldeten Umsatzrückgang um 0,6 Prozent bestätigten die Statistiker.

Grüne behalten im ARD-Deutschlandtrend ihre Spitzenposition

Die Grünen behaupten sich im neuen Deutschlandtrend der ARD als die Partei mit dem größten Zuspruch bei den Wählern. In der aktuellen Sonntagsfrage kommen sie auf 26 Prozent und erreichen damit einen Punkt mehr als die CDU/CSU, wie der WDR mitteilte. Beide Parteien erreichen damit erneut ihren Wert vom Vormonat. Die SPD gewinnt einen Punkt und liegt bei 13 Prozent, die AfD bleibt mit ebenfalls 13 Prozent unverändert.

USA begrüßen Beschlagnahme von Tanker mit iranischem Öl

Die USA haben die Beschlagnahme eines Supertankers wegen des Verdachts illegaler Öllieferungen an Syrien in Gibraltar begrüßt. Sicherheitsberater John Bolton schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter von "exzellenten Neuigkeiten". Die "Grace 1" habe entgegen geltender Sanktionen iranisches Öl nach Syrien bringen wollen. Teheran kritisierte die Aktion hingegen als "illegal".

Trump begeht Nationalfeiertag mit patriotischer Rede vor Lincoln Memorial

Mit einer stark patriotisch geprägten Rede hat US-Präsident Donald Trump in Washington den Nationalfeiertag der USA begangen. "Was für ein großartiges Land", sagte Trump am Lincoln Memorial vor zehntausenden Zuhörern. "Für Amerikaner ist nichts unmöglich." Trump ging in seiner Rede auf wichtige Momente der US-Geschichte ein, pries die US-Armee und erklärte, die USA seien die "außergewöhnlichste Nation in der Weltgeschichte".

Schwerstes Erdbeben seit 20 Jahren erschüttert Südkalifornien

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat den Süden des US-Bundesstaats Kalifornien erschüttert. Das teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Das Epizentrum des Bebens befand sich in einer Tiefe von 8,7 Kilometern unter der Wüstenregion Searles Valley im Bezirk San Bernardino. Die Erschütterung konnte noch im gut 250 Kilometer entfernten Los Angeles und sogar in Las Vegas im Nachbarstaat Nevada gespürt werden.

Armee und Protestbewegung im Sudan einigen sich auf Übergangsregierung

Im Sudan haben sich der regierende Militärrat und die Anführer der Protestbewegung auf die Bildung einer gemeinsamen Übergangsregierung verständigt. Ein "souveräner Rat" werde während einer dreijährigen Übergangsphase unter "wechselnder" Führung von Generälen und Zivilisten stehen, sagte der Vermittler der Afrikanischen Union, Mohamed El-Hacen Lebatt. Nähere Angaben zum geplanten Mechanismus machte er aber nicht.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte Mai +4,0% (PROGNOSE: +1,5%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Mai +1,4% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Mai 96,3%

Japan/Konsumneigung Mai +2,0 Pkt gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Juni +2,7% gg Vorjahr (PROG +2,8%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Juni +3,3% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.