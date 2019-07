Im Hinblick auf die jüngsten Zahlen von Tesla zu Produktion und Auslieferung von Fahrzeugen im zweiten Vierteljahr 2019 ist zu beachten, dass die endgültigen Zahlen laut Tesla um bis zu 0,5% abweichen könnten (bzw. "up to 0.5% or more", wie es im Originaltext der Meldung heißt). Tesla teilt mit, dass man bei der Berechnung der Zahl der Auslieferungen "slightly conservative" vorgeht. Denn ein Fahrzeug zählt erst dann als ausgeliefert, wenn es auch tatsächlich beim Kunden angekommen ist und alle Papiere ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...