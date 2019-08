Tesla-Aktie mit möglichem Short-Setup

TSLA: Steigende Umsätze, aber keine schwarzen Zahlen! Swingtrade mit Kursziel minus 13 Prozent in dieser Woche?

Symbol:ISIN: US88160R1014: Seit Jahresanfang geht es bei Tesla fast nur noch bergab, es sieht aus als hätte jemand den Stecker gezogen. Meist prallten Kursanstiege spätestens am 50er-EMA ab, nur im Juli gab es einen deutlichen Ausbruch nach oben. Die Gegen­reaktion erfolgte jeweils in Kursabschlägen von 30 bis 40 USD, im Mai gleich mit zweieinhalb Schüben hintereinander ohne zwischenzeitliche Kurserholung, so dass hier fast minus 80 USD zu verzeichnen waren.Das Thema Elektromobilität ist momentan in den Medien sehr präsent. Trotzdem schafft es Tesla nicht, trotz steigender Umsätze regelmäßige Gewinne zu erwirtschaften. Womöglich setzen Anleger jetzt darauf, dass sich nicht die rein batterie­­betriebenen Fahrzeuge, sondern solche mit Hybrid- oder Brenn­stoff­­zellen­antrieb als effizienter und umwelt­freundlicher erweisen. In der angespannten Börsen­situation ist kaum anzunehmen, dass Investoren noch mehr Geld in die Hand nehmen um den Kurs der Tesla-Aktie über die momentan eng beieinander­liegenden EMAs zu hieven. Stattdessen könnte – eventuell nach ein paar Tagen Seitwärts­bewegung - ein erneuter Abverkauf mit einem Kursverfall in der Größen­ordnung wie zuvor mehrfach gesehen erfolgen.Als Verkaufssignal könnte sich eine Marke etwas unter 235,01 USD, dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag, herausbilden. Der Stopp Loss wäre dann, je nach dem wo sich das vorherige Hoch bildet, bei circa 240 USD zu setzen. Das Chance-Risiko-Verhältnis in diesem Szenario läge bei einer ange­nommenen Gewinnchance von 30 USD und einem Maximalverlust von 5 USD bei 6:1. Earnings stehen erst am 23. Oktober wieder an und somit nicht im Wege falls der Kurs tätsächlich für längere Zeit in die erwartete Richtung laufen sollte.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/tesla-aktie-mit-moeglichem-short-setup/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TSLA.