Europas Börsen haben nach dem Kursplus am Vortag eine Pause eingelegt. Nach neuen Rekorden an der tonangebenden Wall Street mussten die Anleger am Donnerstag ohne die Impulse von den US-Märkten auskommen, diese bleiben wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen. Der EuroStoxx 50 handelte in einer engen Spanne und schloss mit einem Plus von 0,1%, der Pariser CAC 40 schloss nahezu unverändert mit einem leichten Plus, und auch der Footsie in London legte nur leicht um 0,1% zu, ebenso der Dax . Die positiven Nachrichten waren verarbeitet, gestern gab es kaum relevante Wirtschaftsdaten, einzig die Einzelhandelsumsätze im Euroraum wurden unter den Erwartungen gemeldet, und so hielten sich die Investoren vor dem heute anstehenden US-Arbeitsmarktbericht zurück. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...