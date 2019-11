Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Dornbirn (pta017/14.11.2019/11:45) - Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group gibt bekannt, dass der Vertrag von CFO (Chief Financial Officer) Thomas Tschol verlängert wurde.



Mit dieser Entscheidung setzt der Aufsichtsrat der Zumtobel Group ein Signal für Kontinuität: "Wir haben Thomas Tschol als ausgezeichneten Finanzexperten schätzen gelernt und freuen uns auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit der Verlängerung seines CFO-Mandats setzen wir einen wichtigen Schritt, um Stabilität und Wachstum für alle Stakeholder zu bringen", erklärt Jürg Zumtobel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Zumtobel Group.



"Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrats. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen haben wir in den vergangenen Monaten die Weichen für einen nachhaltigen Turnaround der Zumtobel Group gestellt. Mein Ziel ist es, den eingeleiteten Veränderungsprozess mit vollem Engagement und Tempo fortzuführen. Nur so wird es uns gelingen, das Unternehmen langfristig auf die Erfolgsspur zu bringen", so Thomas Tschol, CFO Zumtobel Group.



Thomas Tschol übernahm mit Wirkung zum 1. April 2018 die Funktion des Chief Financial Officers (CFO) im Vorstand der Zumtobel Group. Der zum 30. April 2020 auslaufende Vertrag wurde durch den Aufsichtsrat nun bis 30. April 2021 verlängert.



Zur Person Thomas Tschol Thomas Tschol hat das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse und an der TU Berlin im Jahr 1995 abgeschlossen. Nach seinem Berufseinstieg an der Donau-Universität Krems und als Berater bei Cap Gemini Ernst & Young AG gründete Thomas Tschol im Jahr 2001 die Management Factory Corporate Advisory GmbH in Wien, ein Dienstleistungsunternehmen für Finance Management. Neben der Tätigkeit als Geschäftsführer dieses Unternehmens kann Thomas Tschol auf eine langjährige Erfahrung als Chief Financial Officer zurückgreifen, u. a. bei der Mayr-Melnhof Holz Holding AG.



