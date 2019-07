Mehrere Analysten verkaufen es so. Nach 45 % Kursverlust in 18 Monaten ist das nachvollziehbar. Technotrans ist spezialisiert auf Ausrüstung rund um die Drucktechnik und eine wichtige Adresse in diesem Sektor. Doch wie in vielen anderen Fällen: Keiner kennt Technotrans. Hamburg setzt auf überraschende Sechsmonatszahlen mit einem sehr positiven Ausblick für die weitere Geschäftsentwicklung. Details gibt es noch nicht. Aber: Bei rund 20 bis 21 Euro ist Technotrans eine Art Geheimtipp.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info