Am letzten Handelstag einer starken Börsenwoche wird es schwer mit Gewinnen. Die meisten Marktteilnehmer werden den US-Arbeitsmarktbericht abwarten und zunächst in Deckung bleiben. Die Auftragseingänge in der Deutschen Industrie sind deutlich zurückgegangen. Osram - Vorstand und Aufsichtsrat haben sich dafür ausgesprochen, den Lichtspezialisten nach sechs Jahren Eigenständigkeit an die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle zu verkaufen. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß