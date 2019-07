RICHELIEU HARDWARE LTD

Richelieu Hardware ist ein nordamerikanischer Distributor, Importeur und Hersteller von Spezialhardware und ergänzenden Produkten. Die Produkte richten sich an einen umfangreichen Kundenstamm von Küchen- und Badezimmerschränken, Lager- und Schrankprodukten, Heimtextilien- und Büromöbelherstellern, privaten und gewerblichen Holzverarbeitern sowie Eisenwarenhändlern und auch Supermärkte mit Renovierungsartikel. Richelieu bietet seinen Kunden einen breiten Mix an High-End-Produkten, die von Herstellern weltweit bezogen werden. Die Produktpalette besteht aus über 110.000 verschiedenen Artikeln und das Unternehmen beliefert mehr als 80.000 Kunden über die 77 Zentren in Nordamerika.

