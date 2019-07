Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen auf "Underweight" belassen. Der Schweizer Pharmakonzern dürfte über ein starkes zweites Quartal berichten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Anhebung der Prognose für das Umsatzwachstum sei wahrscheinlich - dies sei allerdings bereits in der Konsensschätzung enthalten./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 05:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / 05:24 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-07-05/11:03

ISIN: CH0012005267