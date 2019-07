CATL will noch in diesem Herbst mit dem Bau seiner geplanten Batteriezellen-Fabrik für Elektroautos nahe Erfurt beginnen. Der erste Spatenstich könne laut dem Europa-Chef des chinesischen Konzerns, Matthias Zentgraf, voraussichtlich Mitte oder Ende September erfolgen. Der genaue Termin hänge noch von der Erteilung der entsprechenden Umweltgenehmigungen ab, so Zentgraf auf dem Branchentag Automotive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...