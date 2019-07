Die Ölpreise an den Börsen geben am Freitag leicht nach. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen sich neuerlich kaum verändert mit marginalen Abschlägen von durchschnittlich 0,1 Cent bzw. Rappen pro Liter. Kunden profitieren damit über das Wochenende hinaus von sehr guten Einkaufskonditionen. Seit Anfang Januar war Heizöl nur an sehr wenigen Tagen günstiger. Der Weltmarkt ...

