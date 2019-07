Der Goldpreis hält sich wacker über der Marke von 1.400 Dollar. Doch die abgelaufene Woche sollte nicht allzu ernst genommen werden. Viele Marktteilnehmer hatten sich in den Urlaub verabschiedet. Am Montag war in Kanada Feiertag, gestern in den USA. Entsprechend dünn war das Handelsvolumen auch. Doch am Nachmittag könnte noch einmal Spannung aufkommen: Der US-Arbeitsmarktbericht steht an."Am Montag deutlich nach unten, am Dienstag dann die deutliche Gegenbewegung und dann seitwärts", sagt Markus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...