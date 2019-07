Schwerin (ots) -



Am 19. Juli 2019 jährt sich der Sterbetag der preußischen Königin Luise zum 209. Mal. Aus diesem Anlass lädt die Luisen-Gedenkstätte Hohenzieritz ab 14 Uhr zum "Luisentag" ein. "Wir begehen diesen Tag mit Führungen durch den Garten und die Gedenkstätte sowie mit einem ganz besonderen Vortrag und erinnern damit an die "Königin der Herzen", "so Dr. Pirko Kristin Zinnow, Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern. Die Königin verstarb überraschend im Sommerschloss ihres Vaters. Das tragische Ende Luises machte Hohenzieritz berühmt.



Die öffentliche Führung durch den Landschaftspark beginnt um 14 Uhr und die Führung durch die Gedenkstätte startet um 17 Uhr. Im Anschluss an die offizielle Begrüßung durch Dr. Pirko Kristin Zinnow hält die Ägyptologin und Kunsthistorikerin Dr. Friederike Werner (München) einen Vortrag zum Ägyptischen Saal im Schloss Hohenzieritz. Hierbei nimmt Dr. Werner erstmals die verschlüsselte, für heutige Betrachter kaum zu enträtselnde Ikonographie des Ägyptischen Saals in den Blick. Dabei geht es auf Schloss Hohenzieritz keineswegs um eine bloße Mode. Denn es spielen vor allem dynastische Verbindungen, die für die Strelitzer Herzöge die wichtigste politische Stütze ihres Landes waren, eine herausragende Rolle. So wird die Referentin auch die Verflechtung des ägyptisch inspirierten Themas mit dem preußischen Königspaar Luise und Friedrich Wilhelm III. aufdecken.



Der Eintritt zu dieser Veranstaltung und der Gedenkstätte ist an diesem Tag kostenfrei.



Öffnungszeiten 2019



Mai bis September Dienstag - Sonntag: 10 - 17 Uhr



Oktober Samstag, Sonntag, feiertags: 10 - 16 Uhr



Weitere Informationen und begleitendes Bildmaterial sind auf www.mv-schloesser.de/aktuelles zu finden.



