München steht wie jede Großstadt vor großen Herausforderungen im Nahverkehr. Unter anderem Taktverdichtungen im Bestandsnetz und die Bedienung von Neubaustrecke gehören laut der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) dazu. Zudem werden die ältesten Niederflurfahrzeuge aus den Jahren 1994 bis 1997 "in absehbarer Zeit das Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer erreichen", heißt es. Und daher wird man in der bayerischen Hauptstadt nun richtig Geld in die Hand nehmen - ganz zur Freude von Siemens. 200 ... (Achim Graf)

