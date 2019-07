Die Aktie der Powercell Sweden AB konnte in den letzten Tagen eine Bodenbildung erfolgreich abschließen und wieder ansteigen. Ausgehend von ihrem Jahreshoch, das am 2. Mai bei 10,01 Euro erreicht worden war, fiel der Wert bis zum 13. Juni auf 6,77 Euro zurück. Rund zwei Wochen lang kämpften Bullen und Bären auf diesem Niveau um die Vorherrschaft. Durch den Anstieg über die 50-Tagelinie bei 7,73 Euro ist dieses Ringen nun zugunsten der Käufer entschieden worden. Deutlich wird dies unter anderem an ... (Dr. Bernd Heim)

