Nach den Verlusten am gestrigen Donnerstag tritt die Commerzbank-Aktie am Freitag fast auf der Stelle. Auch ein positiver Analystenkommentar kann daran wenig ändern. Charttechnisch bleibt es aber weiter spannend.Analyst Manuel Mühl von der DZ Bank schreibt, diverse Banken hätten anklingen lassen, dass sie auf absehbare Zeit nicht an einer Fusion mit der Commerzbank interessiert seien. Die der Aktie zugestandene Übernahmeprämie von 50 Cent entfalle deshalb. Niedrigzinsumfeld belastetDes weiteren ...

