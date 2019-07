Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise (Do., 11.07., 14:30 Uhr) dürften sich im Juni erneut sehr verhalten entwickelt haben, so die Analysten von Postbank Research.Zwar würden sie für die Kernverbraucherpreise wieder mit einem etwas höheren Plus von 0,2% gegenüber dem Vormonat rechnen, nachdem diese im Mai lediglich um 0,1% gestiegen seien. Die Kerninflationsrate sollte damit jedoch bei 2,0% verharrt haben. Gleichzeitig dürfte sich aber aufgrund eines kräftigen Rückgangs der Öl- und Benzinpreise ein dämpfender Effekt seitens der Energiepreise ergeben haben. Die Analysten von Postbank Research würden deshalb für Juni mit einem Rückgang der gesamten Teuerungsrate von 0,1% auf 0,0% im Vormonatsvergleich rechnen. In der Folge dürfte die Inflationsrate nur noch mit 1,6% und damit deutlich niedriger als im Vormonat ausgewiesen werden, als sie noch bei 1,8% gelegen habe. (05.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...