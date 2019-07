=------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Strategische Unternehmensentscheidungen 04.07.2019 Wien - Die Josef Manner & Comp. AG beschäftigte sich intensiv mit den Plänen einer vertikalen Integration im Rahmen des wichtigen Rohstoffes Haselnuss, um die Versorgungssicherheit des Unternehmens weiter abzusichern. Konkret wurde in diesem Zusammenhang der Ankauf von potentiellen Anbauflächen in für den Haselnussanbau optimalen Klimazonen geprüft. Mit heutigem Datum gibt die Josef Manner & Comp. AG bekannt, in einer ersten Tranche für den Haselnussanbau geeignete Grundstücke im Flächenumfang von ca 125 ha über ihre im alleinigen Besitz stehende Tochtergesellschaft MANNER AZERBAIJAN LLC in der Region Qusar (Aserbaidschan) erworben zu haben. Weitere Details zur Veröffentlichung finden Sie auf der Website https://josef.manner.com/de/investor-relations [https://josef.manner.com/de/ investor-relations] Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

