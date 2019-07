CytoTools AG: Patientenbehandlung in der Phase II Studie planmäßig abgeschlossen DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Studie CytoTools AG: Patientenbehandlung in der Phase II Studie planmäßig abgeschlossen 05.07.2019 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Patientenbehandlung in der Phase II Studie planmäßig abgeschlossen - Behandlung der letzten Patienten abgeschlossen - Insgesamt wurden 203 Patienten an 15 Zentren behandelt - Ergebnisse werden Anfang August erwartet Darmstadt, den 05. Juli 2019 - Die CytoTools AG (WKN: A0KFRJ; ISIN: DE000A0KFRJ1) berichtet heute, dass die Behandlung des letzten Patienten in der Phase-II-Studie von DermaPro(R) wie geplant Ende Juni abgeschlossen werden konnte. Der Prozess der Datenaufbereitung und -auswertung hat nun begonnen und wird mit Hochdruck vorangetrieben. Diese von der Tochtergesellschaft DermaTools Biotech GmbH durchgeführte Studie hat die Dosisfindung für die kommende klinische Phase-III Studie zur europäischen Zulassung von DermaPro(R) zum Ziel. An insgesamt 15 Zentren in 4 Ländern wurden bis zum Abschluss des Behandlungszeitraums insgesamt 203 Patienten mit unterschiedlichen Wirkstoffkonzentrationen von DermaPro(R) bzw. einem Vergleichspräparat behandelt. Im Rahmen der derzeit durchgeführten Datenaufbereitung werden die Datenbankeinträge der klinischen Parameter der zuletzt behandelten Patienten auf Plausibilität und Stimmigkeit hin überprüft. Ist dieser Prozess abgeschlossen so erfolgt die statistische Auswertung, sodass die ersten Ergebnisse Anfang August ab KW 32 vorliegen werden. Diese Ergebnisse bilden die Basis zur Finalisierung des Designs und der Antragsstellung für die kommende europäische klinische Phase-III- Studie für DermaPro(R) in der Indikation diabetischer Fuß. Die Anträge zur Genehmigung der anschließenden Phase III werden derzeit vorbereitet, sodass nach Vorliegen der Ergebnisse die Einreichung stattfinden kann. Weiterhin hat die Auswahl zusätzlicher geeigneter Zentren für die Phase III begonnen, sodass nach Erteilung der endgültigen Studiengenehmigung die Rekrutierung der Patienten zeitnah anlaufen kann. Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Vorstand Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (62 %) und CytoPharma GmbH (50 %). Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de 05.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 837001 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 837001 05.07.2019 ISIN DE000A0KFRJ1 AXC0106 2019-07-05/12:30