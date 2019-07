Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Bank auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Presseberichten zufolge wolle das Geldhaus seinen Umbau ohne eine Kapitalerhöhung bewerkstelligen und stattdessen risikogewichtete Aktiva veräußern, die Kosten senken, Stellen abbauen und das Ziel für die Kernkapitalquote senken, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer dreijährigen Übergangsperiode. Die große Unbekannte bleibe die Entwicklung der Erträge./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 21:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-07-05/12:56

ISIN: DE0005140008