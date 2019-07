Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für SAP vor Zahlen von 115 auf 128 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Vom Zwischentief zu Jahresbeginn habe sich die Aktie des Softwarekonzerns um fast 50 Prozent erholt, auch dank der im April veröffentlichten guten Zahlen für das erste Quartal und der angehobenen Ziele, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate für das zweite Quartal dürften ähnlich gut ausfallen, aber nicht mehr eine so positive Kursreaktion auslösen. Die gute operative Entwicklung erscheine inzwischen großteils eingepreist und stehe erheblichen Risikofaktoren etwa durch die zahlreichen teuren Zukäufe gegenüber./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 08:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / 09:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-07-05/12:58

ISIN: DE0007164600