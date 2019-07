Der Bieterwettkampf um die Biofrontera AG (WKN: 604611) lässt die Aktien des Dermatologie-Spezialisten um 7,60 Euro und damit auf einem hohen Niveau einpendeln. Die Deutsche Balaton AG (WKN: A2LQT0) legt nun vor und hebt ihr Kaufangebot an von 7,20 Euro auf 8,00 Euro pro Biofrontera-Aktie. Das gab Balaton am Mittwoch bekannt. Die Offerte für insgesamt bis zu 500.000 Aktien können Biofrontera-Aktionäre bis zum 19. Juli um 24 Uhr wahrnehmen.

Damit geht der Poker um wichtige Unternehmensanteile an der Biofrontera AG in die nächste Runde. Ein Blick zurück: Auch die Deutschland-Tochter des Pharmariesen Maruho aus Japan will zusätzliche Biofrontera-Aktien übernehmen und zwar 4,3 Millionen Stück, um einen Gesamtanteil von 29,99% an Biofrontera zu erwerben. Maruho hat seine ursprünglich bis zum 24. Juni laufende Offerte bis zum 19. Juli verlängert. Nun bietet Balaton mit 8 Euro mehr als Maruho mit 7,20 Euro pro Anteil.

