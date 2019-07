Im Google Play Store ist ein betrügerisches Bitcoin-Wallet im Umlauf. Die App heißt "Bitcoin Core - BTC Wallet" und erinnert vom Design und Namen her an das beliebte Bitcoin Core Wallet von bitcoincore.org. Zuerst berichteten darüber Sicherheitsexperten der "CoinCompany". Wer an die kompromittierte App Bitcoin, Bitcoin Cash oder Ethereum sendet, wird diese nie erhalten, denn die Empfangsadresse ist ...

