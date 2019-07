Die georgische Unternehmensgruppe Aigroup baut gemeinsam mit dem chinesischen Fahrzeughersteller Changan ein Werk für Elektroautos in Georgien, das bereits 2020 in Betrieb gehen soll. Die Elektroautos sollen auch in der EU verkauft werden. Geplant ist, in dem Werk vor den Toren der Stadt Kutaisi anfänglich 40.000 E-Autos pro Jahr herzustellen, von denen etwa 20.000 für den Export bestimmt sind. Zunächst ...

