Der Kaffeepreis setzt am Freitag seine starke Rallye fort, da Sorge um den Frost besteht, der an diesem Wochenende einige der Gebiete in Brasilien aufsuchen könnte. Kaffee gewinnt heute fast 2% und ist innerhalb von nur zwei Monaten um atemberaubende 30% gestiegen. Der Preis liegt immer noch fast 10% unter den lokalen Höchstständen von 2018. Bisher stiehlt der Kaffeemarkt die Show am Freitag, aber Händler erwarten immer noch den wichtigen NFP-Bericht aus den USA, der um 14:30 Uhr veröffentlicht ...

