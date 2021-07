Der Kaffeepreis ist auf den höchsten Stand seit November 2016 gestiegen und hat ein neues trendbestätigendes Kaufsignal generiert. Aktueller Anlass sind tiefere Ernteprognosen in Brasilien nach einem Kälteeinbruch. Damit verdichten sich die Indizien weiter für einen nachhaltigen Trendwechsel am Kaffeemarkt.Die aktuelle Wetterentwicklung insbesondere in Brasilien belastet die Angebotsperspektiven auf dem Kaffeemarkt und hat in den vergangenen Tagen zu einem deutlichen Anstieg des Kaffeepreises der Marke Arabica geführt.Mit seinem gestrigen deutlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...