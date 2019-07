Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Kering auf "Neutral" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Von Vertriebskooperationen im Online-Handel dürften vor allem Kering und die britische Burberry profitieren, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Denn deren Marken seien offener für einen Verkauf durch Dritte als die des Kontrahenten LVMH./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 01:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-07-05/13:14

ISIN: FR0000121485