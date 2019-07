Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Günstigere Wechselkurse für den Zementhersteller würden von geringeren Volumina in Mexiko und Australien zunichte gemacht, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu komme eine höhere Aktienzahl in Folge von Dividenden in Aktien, wodurch der Gewinn je Aktie sinke. Rückenwind erwartet der Experte jedoch von der Überprüfung des Geschäftsmodells durch das neue Management./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 03:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-07-05/13:15

ISIN: CH0012214059