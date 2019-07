Gespräche zwischen United Internet und Tele Columbus hinsichtlich der anstehenden Hauptversammlung von Tele Columbus DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Sonstiges Gespräche zwischen United Internet und Tele Columbus hinsichtlich der anstehenden Hauptversammlung von Tele Columbus 05.07.2019 / 14:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Montabaur, 5. Juli 2019. Der Vorstand der United Internet AG hat sich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Tele Columbus AG getroffen. Schwerpunkt des Gesprächs waren die für den 29. August 2019 geplante Hauptversammlung von Tele Columbus und die im Rahmen dieser Hauptversammlung vorgesehene Wahl des Aufsichtsrates. Im Gespräch hat der Vorstand der United Internet AG nochmals die von United Internet für den Aufsichtsrat von Tele Columbus vorgeschlagenen Kandidaten sowie deren Qualifikation vorgestellt und für diese geworben. Darüber hinaus hat der Vorstand von United Internet angeregt, die erst für den Tag der Hauptversammlung am 29. August 2019 geplante Veröffentlichung der Zahlen zum 1. Halbjahr 2019 vorzuziehen (etwa in Form von vorläufigen Zahlen), damit sich alle Aktionäre im Vorfeld der Hauptversammlung ein Bild über die aktuelle Unternehmensentwicklung machen können. Über United Internet Die United Internet AG ist mit rund 24 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 37 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.100 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, 1&1 IONOS, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 61 Mio. Kunden-Accounts. Ansprechpartner United Internet AG Mathias Brandes Phone +49 2602 96-1616 presse@united-internet.de 05.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: United Internet AG Elgendorfer Straße 57 56410 Montabaur Deutschland Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100 Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013 E-Mail: info@united-internet.de Internet: www.united-internet.de ISIN: DE0005089031 WKN: 508903 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 837037 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 837037 05.07.2019 ISIN DE0005089031 AXC0132 2019-07-05/14:20